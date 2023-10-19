Про роботу Музею Ханенків під час війни зняли документальний фільм: де подивитися

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Ірина Маймур
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Музей Ханенків разом із MIR&CO PRODUCTION зняли документальну стрічку про діяльність музею під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Фільм короткометражний і має назву «Тіні та стіни». Він містить архівні матеріали, короткі інтерв’ю співробітниць, друзів та гостей і розповіді про історію музею.

«У фільмі працівниці та працівники розкажуть, як музей живе під час війни: якими були перші дні та місяці після вторгнення, як поновлювали діяльність та які формати роботи з’явилися в пустих залах», — зазначають на фейсбук-сторінці музею.

Глядачі зможуть побачити кадри убезпечення колекції та запис із камер спостереження під час вибуху російської ракети 10 жовтня 2022 року.

Допрем’єрний показ короткометражного фільму «Тіні та стіни» пройде в Музеї Ханенків 23 жовтня о 18:30. Вхід вільний.

Раніше ми писали, що в Луврі відкрили виставку синайських ікон з Музею Ханенків, яким понад півтори тисячі років. Експонати з України тут показують уперше за понад десять років.

Фото: Музей Ханенків

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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