Жителі Солом’янського району просять демонтувати МАФи: петиція

Жителі Києва створили петицію , у якій вони звертаються до міської влади з проханням прибрати численні нелегальні МАФи, розташовані на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі столиці.

У тексті петиції зазначають, що незаконні споруди знаходяться за адресою: Чоколівський бульвар, будинки № 12, 14, 19, 21, 22, 28, 29, 31, 39.

Автор звернення підкреслює, що Департамент територіального контролю декілька місяців безпідставно відмовляється видати доручення на демонтаж МАФів.

Хоча, у власників споруд або давно закінчилися дозвільні документи, або вони їх ніколи не мали.

Раніше ми писали, що кияни вимагають демонтувати МАФи на Вокзальній площі.

Фото: петиція.