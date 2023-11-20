Кияни вимагають демонтувати МАФи на Вокзальній площі

Жителі столиці вимагають від місцевої влади демонтувати МАФи біля Центрального залізничного вокзалу міста. За їх словами, МАФи перекривають пішохідну зону. Про це йдеться у тексті петиції , зареєстрованій на сайті Київської міської ради.

Постійну комісію Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою просять доручити Департаменту територіального контролю видати доручення на демонтаж тимчасових споруд, які перекривають тротуар на Вокзальній площі біля McDonald’s.

Зазначається, що міська влада вже багато років не видає доручення щодо демонтажу цих МАФів, хоча вони не мають жодних дозвільних документів.

Раніше ми писали, що біля станції метро «Дорогожичі» прибрали МАФи.

Фото: петиція.