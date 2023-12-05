Активісти закликають Могилянку оприлюднити повний проєкт реставрації Братських келій

Активісти закликають Києво-Могилянську академію оприлюднити повний проєкт реставрації келій Братського монастиря і зупинити будівельні роботи до зʼясування всіх юридичних обставин.

Про це повідомляє «Мапа Реновації».

«Продовжувати будівництво, ігноруючи не тільки громаду, але й низку законодавчих актів — точно не найкращий метод збереження культурної спадщини. Адже незалежно від намірів, закони нашої країни обовʼязкові до виконання для всіх», — наголошують активісти.

Також у «Мапі Реновації» просять громаду підписати та надіслати електронне звернення в прокуратуру. Шаблон заяви — за посиланням.

Алгоритм дій:

1) роздрукувати звернення;

2) заповнити пропуски й підписати;

3) відсканувати або сфотографувати;

4) надіслати на цей email: zvern@kyiv.gp.gov.ua.

Нагадаємо, що нещодавно на території Києво-Могилянської академії почали перебудовувати 200-річну будівлю Братських келій.

За даними активістів зі спільноти «Cпадщина», за кілька тижнів було демонтовано оригінальні цегляні склепінчасті зводи, вікна та 200-літні деревʼяні перекриття — останні замінюють на залізобетонні. Чи були для цього фактичні підстави, на кшталт експертного висновку про аварійність певних частин будівлі — невідомо, зауважують у «Мапі Реновації». Також з експертизи проєкту стало відомо, що конструктивних змін зазнає і дах, де планують зробити вікна для виходу на покрівлю.

Натомість у Могилянці кажуть, що проводять реставрацію будівлі, щоби повернути їй автентичний вигляд, і має узгоджений із відповідними органами проєкт.

Однак активісти наголошують , що наразі відсутнє погодження робіт із заповідником «Стародавній Київ», на території якого знаходяться келії. До того ж роботи проводять всупереч чинному законодавству. Наразі департамент благоустрою вже тричі видавав припис про зупинення робіт через відсутність картки на порушення благоустрою.

Келії Братського монастиря були споруджені у 1823–1827 роках у стилі класицизм. Будівля має статус памʼятки національного значення.

Фото: «Cпадщина», «Мапа Реновації»