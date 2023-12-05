У Львові планують збудувати перший підземний дворівневий паркінг

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Наталія Габрух
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Девелоперська компанія PROUD представила своє бачення реконструкції площі князя Святослава біля центру Львова. Там пропонують побудувати дворівневий підземний паркінг.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Ще навесні, архітектурно-містобудівна рада Львова підтримала зміни у детальному плані територій району, запропоновані компанією PRAUD. Наступним кроком є затвердження цих планів на сесії міської ради.

Згідно з проєктом паркінг складатиметься з двох рівнів. Один з рівнів буде обладнаний окремими шляхами для в'їзду та виїзду та призначений для громадського використання. Другий рівень підземного паркінгу буде в управлінні міста.

Додатково, цей паркінг буде функціонувати як бомбосховище на випадок повітряної тривоги, здатне вмістити близько 3000 людей.

«Нам би вистачило й одного рівня, але навколо – катастрофа з парковкою. Тож створюємо прецедент в центральній частині міста», — коментує директор компанії PRAUD Марко Ткач.

Компанія PRAUD, окрім створення дворівневого підземного паркінгу на 200 автомобілів, також планує звести на площі князя Святослава офісно-житловий комплекс. Він включатиме в себе також невеликий апарт-готель. Більшу частину комплексу займатимуть житлові площі — 60%. Середня висота споруд у цьому районі буде близько 18 метрів.

«На першому поверсі планується комерція: заклади харчування, салони краси, офіси, велика стоматологічна клініка. Також думаємо про невеликий апарт-готель, де можна буде придбати повністю готовий номер і за допомогою нашого оператора здавати в оренду», — говорить Марко Ткач.

Згідно з планами забудовника, передбачається створення вільного простору за рахунок відступу від дороги біля вулиці Ярослава Мудрого. Це дозволить утворити громадську зону площею понад 1500 квадратних метрів.

Раніше ми писали, що у Львові на території винзаводу побудують готель, апартаменти та комплекс для відпочинку.

Фото: PRAUD.

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Опубліковано: 05 грудня 2023
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