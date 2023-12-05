У Львові планують збудувати перший підземний дворівневий паркінг

Девелоперська компанія PROUD представила своє бачення реконструкції площі князя Святослава біля центру Львова. Там пропонують побудувати дворівневий підземний паркінг.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Ще навесні, архітектурно-містобудівна рада Львова підтримала зміни у детальному плані територій району, запропоновані компанією PRAUD. Наступним кроком є затвердження цих планів на сесії міської ради.

Згідно з проєктом паркінг складатиметься з двох рівнів. Один з рівнів буде обладнаний окремими шляхами для в'їзду та виїзду та призначений для громадського використання. Другий рівень підземного паркінгу буде в управлінні міста.

Додатково, цей паркінг буде функціонувати як бомбосховище на випадок повітряної тривоги, здатне вмістити близько 3000 людей.

«Нам би вистачило й одного рівня, але навколо – катастрофа з парковкою. Тож створюємо прецедент в центральній частині міста», — коментує директор компанії PRAUD Марко Ткач.

Компанія PRAUD, окрім створення дворівневого підземного паркінгу на 200 автомобілів, також планує звести на площі князя Святослава офісно-житловий комплекс. Він включатиме в себе також невеликий апарт-готель. Більшу частину комплексу займатимуть житлові площі — 60%. Середня висота споруд у цьому районі буде близько 18 метрів.

«На першому поверсі планується комерція: заклади харчування, салони краси, офіси, велика стоматологічна клініка. Також думаємо про невеликий апарт-готель, де можна буде придбати повністю готовий номер і за допомогою нашого оператора здавати в оренду», — говорить Марко Ткач.

Згідно з планами забудовника, передбачається створення вільного простору за рахунок відступу від дороги біля вулиці Ярослава Мудрого. Це дозволить утворити громадську зону площею понад 1500 квадратних метрів.

Раніше ми писали, що у Львові на території винзаводу побудують готель , апартаменти та комплекс для відпочинку.

Фото: PRAUD.