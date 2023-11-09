У Львові на території винзаводу побудуть готель, апартаменти та комплекс для відпочинку: візуалізації

У Львові обрали найкращий проєкт розвитку території в районі парку Погулянка. Переможцем архітектурного конкурсу стала концепція львівського бюро «Симетрія».

Про це пише Zaxid.net.

За концепцією, на території колишнього винзаводу передбачене будівництво житла з дитсадком, а також спортивно-відпочинковий комплекс зі збереженням наявних елементів колишньої броварні, зокрема головного фасаду, пивниць із бочковими склепіннями. Крім житла, на території побудують апарт-готель, а під усією територією забудови облаштують підземний паркінг.

Територія житлової забудови і дитячого садка передбачена повністю пішохідною. Головна алея, що з’єднує внутрішні подвір’я будинків запроектована з можливістю доступу спецтехніки до будівель, а велоджоріжки і пішохідні міжквартальні доріжки переплітатимуться зі стежками лісопарку Погулянки.

Територія проєктування охоплює територію колишнього винзаводу загальною площею 4,67 га на вул. Погулянка, 26-26а.

Зазначається, що за даними реєстру речових прав на нерухоме майно, з серпня 2023 року будівлі колишнього винзаводу належать ТОВ «Аттельмаєр-Інвест», що була замовником організації архітектурного конкурсу. Компанія зареєстрована лише два місяці тому та належить колишньому головному податківцю Львівщини Оресту Вітику та львівському підприємцю Андрію Солтису.

На початку ХІХ ст. на цій території був маєток адвоката Франциска Венґлінського. Згодом маєток придбали ресторатор Йоган Дістль та пивовар Йоган Кляйн. За радянських часів маєток перетворили на завод із розливу вина «Укрвино». Винзавод припинив роботу у 1999 році, а у 2017 році на території виникла масштабна пожежа, що знищила значну частину майна. З того часу територія винзаводу була занедбаною.

Фото: Візуалізація забудови, проект студії «Симетрія»