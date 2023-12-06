У центрі Одеси обвалилася пам’ятка архітектури 1919 року

У центрі Одеси обвалився історичний триповерховий будинок. Йдеться про пам’ятку архітектури на Базарній, 93 — прибутковий будинок Олова й Дур’яна.

За інформацією ДСНС , зруйнований аварійний третій підʼїзд із першого по третій поверхи.

Це вже друге обвалення пам’ятки 1919 року за два тижні. Попереднє сталося 27 листопада.

Як пише Думська, тоді в мерії заявили, що пам’ятку архітектури знесуть, однак для цього з неї необхідно зняти охоронний статус.

Прибутковий будинок Олова й Дур’яна, зведений у 1919 році, має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Аварійною будівлю визнали ще в 1994 році. З того часу він продовжував руйнуватися. Пам’ятку не відновлювали навіть попри те, що там жили люди.

Будинок постраждав і від російських ракетних атак, зокрема в серпні цього року.

Раніше ми писали, що будівлю художнього музею в Одесі пошкоджено в результаті ракетної атаки.

Фото: аll.archodessa.com; ДСНС; Google Maps