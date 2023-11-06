Будівлю художнього музею в Одесі пошкоджено в результаті ракетної атаки

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Наталія Габрух
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5 листопада в результаті ракетної атаки по Одесі зазнав пошкоджень національний художній музей. Про це повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

«У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», — повідомив голова ОВА.

Сьогодні музею виповнюється 124 роки. Від вибухів постраждали 7 виставок з творами сучасних художників та приватних колекціонерів. Наразі музей зачинений, усі найближчі події скасовані до наступних повідомлень.

Раніше ми писали, що у Харкові росіяни зруйнували 100-річну будівлю коледжу.

Фото: голова ОВА Олег Кіпер, Іван Страхов / OFAM, Радіо Свобода.

Опубліковано: 06 листопада 2023
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