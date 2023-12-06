У Києві засвітили головну ялинку країни на Софійській площі

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Наталія Габрух
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На Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ялинка, як і минулого року, — штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації — «Хоробрі серця», присвячена захисникам і захисницям України. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці розташований Герб України.

Поруч з ялинкою стоїть фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена захисникам. А також маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

Кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку, зробивши донат. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

Фото: Павло Заярний

Раніше ми писали, що у Подільському й Оболонському районах встановили святкові локації.

Фото: Віталій Кличко, Даша Гришина.

Вам подобається цьогорічна ялинка?
Опубліковано: 06 грудня 2023
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