У Подільському й Оболонському районах встановили святкові локації: фото

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Ірина Маймур
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Столичні комунальники почали створювати у місті святкові декорації. Зимові фотозони вже з’явилися в Подільському й Оболонському районах районах столиці.

Як повідомляють у КП УЗН Подільського району, новорічні фотозони встановили у Куренівському парку та в сквері на площі Щекавицькій.

Ще одна святкова локація з’явилась біля головної ялинки Оболонського району. Це Різдвяний вертеп, повідомили в КП УЗН Оболонського району. Працівники підприємства зробили його власними силами.

Раніше ми писали, що до 31 грудня у Києві працюватимуть офіційні ярмарки з продажу ялинок.

Фото: КП УЗН Подільського району, КП УЗН Оболонського району

Вже бачили столичні святкові локації?
Опубліковано: 06 грудня 2023
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