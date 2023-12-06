У Подільському й Оболонському районах встановили святкові локації: фото

Столичні комунальники почали створювати у місті святкові декорації. Зимові фотозони вже з’явилися в Подільському й Оболонському районах районах столиці.

Як повідомляють у КП УЗН Подільського району, новорічні фотозони встановили у Куренівському парку та в сквері на площі Щекавицькій.

Ще одна святкова локація з’явилась біля головної ялинки Оболонського району. Це Різдвяний вертеп, повідомили в КП УЗН Оболонського району. Працівники підприємства зробили його власними силами.

Раніше ми писали, що до 31 грудня у Києві працюватимуть офіційні ярмарки з продажу ялинок.

Фото: КП УЗН Подільського району, КП УЗН Оболонського району