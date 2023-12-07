У Львові відреставрували історичні двері-віяла на вулиці Севастопольській

У Львові відреставрували автентичні двері-віяла в будинку на вулиці Севастопольська, 8.

Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини», яке й координувало реставраційні роботи в рамках міської програми співфінансування.

Спеціалісти не тільки вирівняли деформовану конструкцію брами, а й відновили втрачені елементи різьбленого оздоблення.

«Ці соснові двері-віяло відчиняються у дві сторони, — через цю особливість дверні полотна були пошкоджені та деформовані. Ми навіть знайшли сліди від кігтів тварини, яка таким чином відчиняла собі двері. Двері ми відновлювали майже 2 місяці», — розповів реставратор Олександр Савчук.

Фахівці замінили пошкоджену деревину, відновили втрачені декоративні елементи, встановили нове засклення та ручки, а також покрили двері акриловою лазур’ю і бейцем.

Загалом реставрація вартувала 65 000 грн. Із цієї суми місто оплатило 45 500 грн, а іншу частину — мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»