У Києві відреставрували пам'ятник, присвячений Магдебурзькому праву

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Ірина Маймур
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У столиці відреставрували монумент «Колона Магдебурзького права». Він є пам’яткою архітектури національного значення.

Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини.

Монумент на Набережному шосе, 8 вважають найстарішою пам’яткою архітектури столиці. Його встановили на честь надання Києву Магдебурзького права.

Наразі монумент оновили задля захисту та збереження, приурочивши реставрацію до Дня Самоврядування.

«Сьогодні День Самоврядування — право громадян брати участь в управлінні державними справами, вільно обиратися та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Магдебурзьке право — одна з найпоширеніших у середньовічній Європі правових систем міського самоврядування», — пояснили в Департаменті.

Раніше ми писали, що в Києві встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини

Чи бачили ви цей монумент?
Опубліковано: 07 грудня 2023
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