У Києві відреставрували пам'ятник, присвячений Магдебурзькому праву

У столиці відреставрували монумент «Колона Магдебурзького права». Він є пам’яткою архітектури національного значення.
Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини.
Монумент на Набережному шосе, 8 вважають найстарішою пам’яткою архітектури столиці. Його встановили на честь надання Києву Магдебурзького права.
Наразі монумент оновили задля захисту та збереження, приурочивши реставрацію до Дня Самоврядування.
«Сьогодні День Самоврядування — право громадян брати участь в управлінні державними справами, вільно обиратися та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Магдебурзьке право — одна з найпоширеніших у середньовічній Європі правових систем міського самоврядування», — пояснили в Департаменті.
Раніше ми писали, що в Києві встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському.
Фото: Департамент охорони культурної спадщини