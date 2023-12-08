Про можливі відключення світла в Києві сповіщатимуть через «Київ Цифровий»

Відтепер дізнаватися про відключення світла в Києві можна через застосунок «Київ Цифровий», повідомили в КМДА.

Наразі потреби у відключеннях немає.

У «Києві Цифровому» можна буде переглянути, до якої із шести груп належить ваша адреса, й отримувати спеціальне сповіщення, якщо за вашим місцеперебуванням плануватимуть відключення.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

оновити застосунок на iOS чи Android та відкрити його;

перейти на свій профіль;

натиснути «Адреси» й додати чи оновити потрібну адресу;

після цього вам надійде запитання «Увімкнути сповіщення про відключення світла у вашій оселі?»; оберіть відповідь «Отримувати сповіщення»;

ви зможете отримувати інформацію цілодобово або увімкнути режим «Не турбувати вночі».

Ця функція буде доступна в розділі меню К Комунальні послуги ДТЕК Світло.

Також для заощадження електрики в налаштуваннях профілю «Київ Цифровий» можна увімкнути «Нагадування о 19:00 про економію електроенергії». Тоді застосунок нагадає вимкнути зайві електроприлади.

У планах також повідомляти про планові роботи та аварії на електромережах.

Фото: Главком