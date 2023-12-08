Про можливі відключення світла в Києві сповіщатимуть через «Київ Цифровий»

78
Ірина Маймур
share share

Відтепер дізнаватися про відключення світла в Києві можна через застосунок «Київ Цифровий», повідомили в КМДА.

Наразі потреби у відключеннях немає.

У «Києві Цифровому» можна буде переглянути, до якої із шести груп належить ваша адреса, й отримувати спеціальне сповіщення, якщо за вашим місцеперебуванням плануватимуть відключення.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

  • оновити застосунок на iOS чи Android та відкрити його;
  • перейти на свій профіль;
  • натиснути «Адреси» й додати чи оновити потрібну адресу;
  • після цього вам надійде запитання «Увімкнути сповіщення про відключення світла у вашій оселі?»; оберіть відповідь «Отримувати сповіщення»;
  • ви зможете отримувати інформацію цілодобово або увімкнути режим «Не турбувати вночі».

Ця функція буде доступна в розділі меню К Комунальні послуги ДТЕК Світло.

Також для заощадження електрики в налаштуваннях профілю «Київ Цифровий» можна увімкнути «Нагадування о 19:00 про економію електроенергії». Тоді застосунок нагадає вимкнути зайві електроприлади.

У планах також повідомляти про планові роботи та аварії на електромережах.

Фото: Главком

Як вам така система сповіщень про відключення світла?
Опубліковано: 08 грудня 2023
share share
Світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023 Світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023 Виноградники на Щекавиці та у Ботсаду: Історія київського вина, яку відроджують ентузіасти Виноградники на Щекавиці та у Ботсаду: Історія київського вина, яку відроджують ентузіасти У Києві на пів року закриють 6 станцій метро У Києві на пів року закриють 6 станцій метро На Софії Київській встановлять нові 100-кілограмові хрести На Софії Київській встановлять нові 100-кілограмові хрести З'явився ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища: візуалізації З'явився ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища: візуалізації 15 адвент-календарів українських виробників: солодощі, косметика, книжки та розваги 15 адвент-календарів українських виробників: солодощі, косметика, книжки та розваги На Подолі відкрили книгарню вживаних і рідкісних книг «Плекай» із крафтовим пивом На Подолі відкрили книгарню вживаних і рідкісних книг «Плекай» із крафтовим пивом Як організація з Маріуполя відновлює в Києві історичні вивіски 60-70-х років Як організація з Маріуполя відновлює в Києві історичні вивіски 60-70-х років
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.