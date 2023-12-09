У Києві змінять дорожній рух через закриття частини «синьої» гілки метро

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Наталія Габрух
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У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися. Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці», — написав Ігор Клименко.

Буде збільшено пропускну спроможність громадського транспорту, відрегульовано хронометраж перемикання сигналів світлофора, буде перенесено для зручності зупинки громадського транспорту, змінено деякі дорожні знаки. Також, працюватимуть посилені патрулі.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро.

Фото: з відкритих джерел.

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Опубліковано: 09 грудня 2023
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