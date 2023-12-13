Київ не лідирує у рейтингу: які міста в Україні мають найвищі ціни на оренду квартир у 2023 році

В 2023 році спостерігається зростання попиту на оренду житла в Україні, як показують результати дослідження , проведеного ЛУН. Особливо відзначається серпень, який встановив історичний рекорд за рівнем зацікавленості в оренді квартир з моменту початку ведення статистики компанією.

За півроку найбільше вартість оренди однокімнатної квартири зросла у столиці — на 3000 грн до 13000 грн. На 1000 грн подорожчала оренда і у Львові — до 16 000 грн. У лідерах за ціною винайму знаходяться Львів та Ужгород, де за оренду однокімнатної в середньому потрібно викласти 15100 грн.

Ціни знижуються з наближенням до зони бойових дій. Так, оренда однокімнатної квартири у Запоріжжі обійдеться в середньому 5000 грн, у Харкові — 4000 грн, у Сумах — 4500 грн, в Одесі — 7500 грн.

Згідно з аналізом, Київ та Львів тепер мають однакові ціни на оренду двокімнатних квартир, становлячи 18,000 гривень. Аналітики ЛУН вказують, що така ситуація може бути пов'язана з обмеженим числом доступних менших квартир у Львові, які були зайняті ще у 2022 році, в результаті чого на ринку залишилися переважно більш дорогі варіанти.

Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Хмельницькому за пів року знизилася на 1000 грн до 9000 грн, у Харкові — на 500 грн до 5500 грн, у Дніпрі — на 300 грн — до 16700 грн. А в Одесі зросла на 1000 грн до 10000 грн та на 300 грн до 12300 грн — в Івано-Франківську.

Ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі за півроку подешевшала на 2100 грн і обійдеться в 12900 грн, а у Львові зросла на 700 грн — до 20700 грн. Середня ціна оренди квартири з трьома кімнатами у Києві найбільша — 28200 грн (+3200 грн за півроку), у Львові — 20700 грн (+700 грн).

Автори дослідження також проаналізували, за який час можна придбати житло в роках оренди.

«Для аналізу економічної доцільності придбання житла, розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість квартири еквівалентна 15 рокам її оренди. У Львові цей показник — 11 років, в Одесі — 17. Харків демонструє майже 20 років оренди, що в першу чергу повʼязано з падінням цін на довгострокову оренду в прифронтовому регіоні», — сказано в дослідженні.

Раніше ми писали, що Львів дорожчий за Київ: рейтинг міст за співвідношенням оренди до зарплати .

Фото: з відкритих джерел.