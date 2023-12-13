У Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель: візуалізації

У Львові на житловому масиві Сихів хочуть звести 10-поверховий торгово-офісно-готельний комплекс із дворівневим підземним паркінгом.

Проєкт будівлі від студії дизайну та архітектури ANDRIY ASANOV розглянули 12 грудня на архітектурно-містобудівній раді, пише «Твоє місто».

Комплекс буде 10-поверховим та матиме дворівневий підземний паркінг на 40 машиномісць. Нижчий рівень парковки використовуватимуть як протирадіаційне укриття.

Зазначається, що комерційні приміщення займуть перший поверх, з другого до четвертого поверхи будуть розташовуватися офіси, з п’ятого до десятого — апарт-готель із 42 номерами.

На даху будівлі встановлять котельню з додатковими приміщеннями. Четвертий поверх буде заскленим.

Раніше на цьому місці знаходилась нежитлова будівля 1976 року площею 97 м², яка слугувала бомбосховищем. Станом на 2021 рік її технічний стан визнали незадовільним, тому Фонд держмайна продав споруду за 5,2 млн грн.

Раніше ми писали, що в Львові планують збудувати перший підземний дворівневий паркінг.

Візуалізації: ANDRIY ASANOV