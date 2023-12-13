У Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель: візуалізації

232
Ірина Маймур
share share

У Львові на житловому масиві Сихів хочуть звести 10-поверховий торгово-офісно-готельний комплекс із дворівневим підземним паркінгом.

Проєкт будівлі від студії дизайну та архітектури ANDRIY ASANOV розглянули 12 грудня на архітектурно-містобудівній раді, пише «Твоє місто».

Комплекс буде 10-поверховим та матиме дворівневий підземний паркінг на 40 машиномісць. Нижчий рівень парковки використовуватимуть як протирадіаційне укриття.

Зазначається, що комерційні приміщення займуть перший поверх, з другого до четвертого поверхи будуть розташовуватися офіси, з п’ятого до десятого — апарт-готель із 42 номерами.

На даху будівлі встановлять котельню з додатковими приміщеннями. Четвертий поверх буде заскленим.

Раніше на цьому місці знаходилась нежитлова будівля 1976 року площею 97 м², яка слугувала бомбосховищем. Станом на 2021 рік її технічний стан визнали незадовільним, тому Фонд держмайна продав споруду за 5,2 млн грн.

Раніше ми писали, що в Львові планують збудувати перший підземний дворівневий паркінг.

Візуалізації: ANDRIY ASANOV

Як вам візуалізації майбутного апарт-готелю?
Опубліковано: 13 грудня 2023
share share
Netflix вперше надав повну статистику переглядів за півроку: що дивилися найбільше Netflix вперше надав повну статистику переглядів за півроку: що дивилися найбільше Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень" Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень" За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою Від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус: схема руху Від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус: схема руху Київ не лідирує у рейтингу: які міста в Україні мають найвищі ціни на оренду квартир у 2023 році Київ не лідирує у рейтингу: які міста в Україні мають найвищі ціни на оренду квартир у 2023 році Видання про мистецтво, постери й вініл: в «Українському Домі» відкриють книгарню «Фундамент» Видання про мистецтво, постери й вініл: в «Українському Домі» відкриють книгарню «Фундамент»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.