Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток

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Ірина Маймур
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Щоб вирішити питання оплати проїзду на маршруті між станціями «Теремки» та «Либідська», міська влада розглядає кілька варіантів. Серед них — запровадження єдиного квитка.

Про це РБК-Україна повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

Ще один варіант — запуск безоплатних автобусів.

«Я вважаю це найголовнішим питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується — чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро «Либідська» й до «Теремків», — повідомив депутат.

Він зазначив, що між «Теремками» та «Деміївською» вже організували човниковий рух.

«І буквально там сьогодні-завтра буде розв’язане питання стосовно того, щоб люди не сплачували двічі, тричі, а від станції метро «Либідська» до «Теремків» добирались по тому ж самому тарифу, як вони заходять до метро», — повідомив депутат.

За його словами, місто має технічні можливості запровадити єдиний квиток.

«Це (питання — ред.) буде вирішено або через єдиний квиток, така технічна можливість у міста є, або це буде вирішено через безкоштовний рух автобусів. Зараз вирішують хто саме буде отримувати відповідні пільги: чи метрополітен, чи «Київпастранс», — сказав Білоцерковець.

Раніше ми писали, що від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус.

Фото: Укрінформ

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Опубліковано: 13 грудня 2023
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