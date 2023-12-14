Киянам будуть повертати гроші за поїздки від Теремків до Либідської

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Ірина Маймур
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Киянам, які змушені робити пересадки між станціями «Либідська» та «Теремки», будуть повертати кошти на транспортну картку.

Про це повідомляє «Управа КПТ».

Зазначається, що постійна комісія Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами підтримала проєкт рішення про організацію оплати проїзду на тимчасових маршрутах на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Теремки».

Усім користувачам транспортної картки, зокрема й віртуальної, автоматично повертатимуть назад 2-гу та 3-тю поїздку, якщо вони будуть провалідовані в метро й тимчасових автобусних маршрутах.

Це означає, що у власників транспортної картки списуватимуть лише 1 поїздку, і вони не будуть переплачувати за проїзд із пересадками.

Натомість у разі оплати банківською карткою, пейпасом чи QR компенсація зайвих поїздок не передбачена.

Раніше ми писали, що від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус.

Фото: Comments.ua

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Опубліковано: 14 грудня 2023
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