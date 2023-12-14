Киянам будуть повертати гроші за поїздки від Теремків до Либідської

Киянам, які змушені робити пересадки між станціями «Либідська» та «Теремки», будуть повертати кошти на транспортну картку.

Про це повідомляє «Управа КПТ».

Зазначається, що постійна комісія Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами підтримала проєкт рішення про організацію оплати проїзду на тимчасових маршрутах на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Теремки».

Усім користувачам транспортної картки, зокрема й віртуальної, автоматично повертатимуть назад 2-гу та 3-тю поїздку, якщо вони будуть провалідовані в метро й тимчасових автобусних маршрутах.

Це означає, що у власників транспортної картки списуватимуть лише 1 поїздку, і вони не будуть переплачувати за проїзд із пересадками.

Натомість у разі оплати банківською карткою, пейпасом чи QR компенсація зайвих поїздок не передбачена.

Раніше ми писали, що від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус.

Фото: Comments.ua