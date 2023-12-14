Біля площі Українських Героїв відкрився інклюзивний шоурум бренду Diadia

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Валерія Гуржий
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Інклюзивний шоурум закарпатського бренда одягу Diadia відкрився на вулиці Великій Васильківській, поблизу площі Українських Героїв.

Про це пише The Village Україна.

Щоб зробити простір доступним, команда бренда консультувалася з громадською організацією «Доступно.UA».

У шоурумі облаштували інклюзивну примірювальну, що має безперешкодний проїзд від входу в магазин. Вхід також безбар'єрний: для цього своїми силами та «нишком від комунальників» перекладали бруківку, щоб підняти її до рівня підлоги, кажуть у Diadia.

Біля входу також доступна кнопка виклику працівника та напис шрифтом Брайля. У самому просторі дотримані стандарти інклюзивності за шириною проїздів, щоби людині на кріслі колісному було зручно пересуватися між стійками з одягом, додають у команді.

У всіх примірювальних також є кнопка виклику консультанта.

«Якщо людина хоче змінити розмір чи колір вбрання, то вона може натиснути на кнопочку, і консультанту прийде сповіщення на годинник», – розповідають у команді.

У київському шоурумі представлені останні колекції та дропи, що виходили з вересня: осінні та зимові речі, колекція деніму, спортивний одяг для чоловіків і жінок, а також подарункова колекція піжам й одягу для дому та новорічний дроп. Також у просторі можна придбати святкову лінійку доглядової косметики, створену в колаборації з українським брендом Ptashkin Sad.

За дизайн простору відповідало бюро Muso Анастасії Ландушевої. Головним елементом концепції дизайнерка називає комфорт.

Інтер’єр описують як дружній, теплий і життєствердний. За задумом, цей настрій також має транслювати колір бренда – помаранчевий. З нагадувань про закарпатське походження бренда – великий стіл неправильної форми посеред зали, натхненний силуетом гір, а також традиційний закарпатський візерунок із перевернутої плитки на рецепції.

На підвіконнях розмістили фігурні сидіння зі столиками з мармуровими стільницями, а також світильники для «вечірньої атмосфери». У цій зоні відвідувачам пропонують за потреби зробити паузу під час шопінгу – «зав’язати невимушений смолток або відкрити на кілька хвилин ноутбук для термінового листа». Також углиб зали, перед інклюзивною примірювальною, є зона очікування з диванами.

Під час ремонтних робіт у приміщенні виявили оригінальні гіпсові панелі 1917 року, що раніше були закриті гіпсокартоном. Їх вирішили зберегти в інтер’єрі з поваги до задуму архітектора, каже Ландушева.

У будинку також є укриття, яке збудували в минулому столітті: з вентиляцією, душем і запасним виходом, що веде на поверхню за 150 метрів від будівлі. Там облаштували місце для працівників шоурума. Відвідувачам теж пропонують скористатися укриттям, якщо в магазині їх застане повітряна тривога.

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 14 грудня 2023
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