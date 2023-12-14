Біля площі Українських Героїв відкрився інклюзивний шоурум бренду Diadia

Інклюзивний шоурум закарпатського бренда одягу Diadia відкрився на вулиці Великій Васильківській, поблизу площі Українських Героїв.

Про це пише The Village Україна.

Щоб зробити простір доступним, команда бренда консультувалася з громадською організацією «Доступно.UA».

У шоурумі облаштували інклюзивну примірювальну, що має безперешкодний проїзд від входу в магазин. Вхід також безбар'єрний: для цього своїми силами та «нишком від комунальників» перекладали бруківку, щоб підняти її до рівня підлоги, кажуть у Diadia.

Біля входу також доступна кнопка виклику працівника та напис шрифтом Брайля. У самому просторі дотримані стандарти інклюзивності за шириною проїздів, щоби людині на кріслі колісному було зручно пересуватися між стійками з одягом, додають у команді.

У всіх примірювальних також є кнопка виклику консультанта.

«Якщо людина хоче змінити розмір чи колір вбрання, то вона може натиснути на кнопочку, і консультанту прийде сповіщення на годинник», – розповідають у команді.

У київському шоурумі представлені останні колекції та дропи, що виходили з вересня: осінні та зимові речі, колекція деніму, спортивний одяг для чоловіків і жінок, а також подарункова колекція піжам й одягу для дому та новорічний дроп. Також у просторі можна придбати святкову лінійку доглядової косметики, створену в колаборації з українським брендом Ptashkin Sad.

За дизайн простору відповідало бюро Muso Анастасії Ландушевої. Головним елементом концепції дизайнерка називає комфорт.

Інтер’єр описують як дружній, теплий і життєствердний. За задумом, цей настрій також має транслювати колір бренда – помаранчевий. З нагадувань про закарпатське походження бренда – великий стіл неправильної форми посеред зали, натхненний силуетом гір, а також традиційний закарпатський візерунок із перевернутої плитки на рецепції.

На підвіконнях розмістили фігурні сидіння зі столиками з мармуровими стільницями, а також світильники для «вечірньої атмосфери». У цій зоні відвідувачам пропонують за потреби зробити паузу під час шопінгу – «зав’язати невимушений смолток або відкрити на кілька хвилин ноутбук для термінового листа». Також углиб зали, перед інклюзивною примірювальною, є зона очікування з диванами.

Під час ремонтних робіт у приміщенні виявили оригінальні гіпсові панелі 1917 року, що раніше були закриті гіпсокартоном. Їх вирішили зберегти в інтер’єрі з поваги до задуму архітектора, каже Ландушева.

У будинку також є укриття, яке збудували в минулому столітті: з вентиляцією, душем і запасним виходом, що веде на поверхню за 150 метрів від будівлі. Там облаштували місце для працівників шоурума. Відвідувачам теж пропонують скористатися укриттям, якщо в магазині їх застане повітряна тривога.

Фото: The Village Україна