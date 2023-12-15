Верховний суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру

30 листопада Верховний суд скасував рішення Київради 2007 року, згідно з яким ділянку в Протасовому Яру із територій зелених насаджень перевели до категорії земель житлової та громадської забудови.

Про це повідомили в організації "Захистимо Протасів Яр".

Суди визнали, що рішення 2007 року були незаконними, тому що передача землі під забудову суперечила інтересам громади, а громадські слухання щодо цього не проводились.

Крім того територія входить до Центрального історичного ареалу міста Києва та зони охоронюваного ландшафту, а тому дозволяти її забудовувати міськрада не мала б. Верховний суд не переглядав справу по суті, оскільки прийшов до висновку, що права компаній забудовників не порушуються скасуванням рішення.

Постанова Верховного суду означає, що питання вже неможливо переглянути в українських судах і скасування рішення Київради 2007 року остаточне.

Раніше ми писали, що депутати Київради схвалили рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Боротьба за збереження зеленої зони Протасового Яру тривала декілька років. Фірма «Дайтона Груп» планувала на території урочища будівництво ЖК Tourbillon з трьома 40-поверхівками. У 2019 році на місці забудови місцеві мешканці та активісти своїми автомобілями перекривали доступ техніці забудовника.

У липні 2020 року Протасовому Яру повернули статус зеленої зони, а в жовтні того ж року суд скасував дозвіл на будівництво ЖК в урочищі.

А в січні 2022 року міський голова Віталій Кличко повідомив, що влада міста розпочала роботу над створенням ландшафтного заказника.

Фото: «Захистимо Протасів Яр»