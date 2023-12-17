Маркет Kyivness зупиняє свою роботу

Генеральна директорка Kyivness, Олена Айгенманн, повідомила про закриття проєкту.

Протягом майже шести років Kyivness проводили вінтажні куровані маркети та інші заходи, які залучили 150 000 мешканців міста та 6000 резидентів. Маркети продовжували свою діяльність незважаючи на повномасштабну війну та пандемію коронавірусу.

«Kyivness був маяком, який світив для тих, хто хотів виразити свою індивідуальність, випромінюючи неповторний стиль, щоб увесь світ трепетав та непритомнів. І це стало чимось більшим, ніж просто маркетом якісних товарів. Це стало ідеєю. Епохою. Ерою», — написала Олена Айгенманн.

Перший український курований вінтажний маркет Kyivness відкрився у квітні 2018 року на вулиці Рейтарській. Організатори маркету ставили перед собою мету сприяти культурі раціонального споживання в Україні та формувати сучасне розуміння вінтажу і товарів з секонд-хенду.

Раніше ми писали, що ювелірний бренд створив прикраси за дизайнами відомих українців : частину прибутку передадуть на відбудову.

Фото: Kyivness.