Маркет Kyivness зупиняє свою роботу

219
Наталія Габрух
share share

Генеральна директорка Kyivness, Олена Айгенманн, повідомила про закриття проєкту.

Протягом майже шести років Kyivness проводили вінтажні куровані маркети та інші заходи, які залучили 150 000 мешканців міста та 6000 резидентів. Маркети продовжували свою діяльність незважаючи на повномасштабну війну та пандемію коронавірусу.

«Kyivness був маяком, який світив для тих, хто хотів виразити свою індивідуальність, випромінюючи неповторний стиль, щоб увесь світ трепетав та непритомнів. І це стало чимось більшим, ніж просто маркетом якісних товарів. Це стало ідеєю. Епохою. Ерою», — написала Олена Айгенманн.

Перший український курований вінтажний маркет Kyivness відкрився у квітні 2018 року на вулиці Рейтарській. Організатори маркету ставили перед собою мету сприяти культурі раціонального споживання в Україні та формувати сучасне розуміння вінтажу і товарів з секонд-хенду.

Раніше ми писали, що ювелірний бренд створив прикраси за дизайнами відомих українців: частину прибутку передадуть на відбудову.

Фото: Kyivness.

А ви відвідували заходи від Kyivness?
Опубліковано: 17 грудня 2023
share share
Над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт: фото Над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт: фото У Києві встановили ялинку з відпрацьованого боєкомплекту У Києві встановили ялинку з відпрацьованого боєкомплекту Біля метро «Палац Україна» відкрили книгарню Vivat: з кавою та вином Біля метро «Палац Україна» відкрили книгарню Vivat: з кавою та вином У Києві знову руйнують садибу Зеленських 1890-х років У Києві знову руйнують садибу Зеленських 1890-х років У Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» У Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» Найцікавіше за тиждень: Історія ресторану “За двома зайцями” та гід різдвяно-новорічними містечками Києва Найцікавіше за тиждень: Історія ресторану “За двома зайцями” та гід різдвяно-новорічними містечками Києва В Ірпені відкрили сидерію «Білий налив» В Ірпені відкрили сидерію «Білий налив» Українські бренди збирають теплий одяг для ВПО: куди принести речі Українські бренди збирають теплий одяг для ВПО: куди принести речі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.