Ювелірний бренд створив прикраси за дизайнами відомих українців: частину прибутку передадуть на відбудову

Ювелірний бренд SOLO for diamonds презентував проєкт колекції каблучок, створених за дизайнами відомих українців. Про це повідомляється у соцмережах бренду.

50% прибутку від продажу прикрас передадуть на відбудову України через платформу UNITED24.

У рамках проєкту відомі українці обʼєдналися, щоб поділитися своїм баченням каблучки, яка є втіленням сімʼї та кохання. Для виготовлення каблучок використали вирощені в Україні діаманти.

Завдяки цьому проєкту учасники змогли відтворити кожну задуману ідею: обрати камені різної форми, кольору чи характеру, запропонувати власне бачення обрамлення та закласти важливий сенс.

Прикраси створили за дизайнами Джамали, Ольги Харлан, Вадима Ворошилова (Karaya), Юлії Герасимової, Roxolana, Дарії Шаповалової, Наталії Гоцій, Наталії Каменської та Марії Гаврилюк.

Авторська каблучка від Джамали під назвою «Зірка» транслює космос, всесвіт та небо. В цій системі, за поглядом співачки, сімʼя — цілий всесвіт. Саме він надихнув на відсилання до «ефекту метелика» у обручці з вирощеним каменем: темніша ділянка у центрі діаманта та зірка — символ космосу та неба.

Придбати прикраси можна на сайті бренду та в Instagram .

Раніше ми писали, що у Лондоні проведуть український вінтажний маркет : гроші передадуть на реабілітацію військових.

Фото: SOLO for diamonds.