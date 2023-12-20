У Києві планують відкрити рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом

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Наталія Габрух
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У Києві планують відкрити рух реконструйованим Дегтярівським шляхопроводом.

Про це повідомляють у спільноті «Націонал-Урбанізм».

На фото можна побачити ще зачинений міст і зупинку «Олени Теліги». Проте, як зазначили у спільноті, на зупинці не встановлена платформа для маломобільних людей.

Шляхопроводом рухатиметься трисекційний трамвай «Кобра» з депо ім. Т. Шевченка. Такі трамваї тепер працюватимуть на маршруті №14.

Раніше ми писали, що у Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід. Ремонт розпочався влітку через те, що шляхопровід перебував у аварійному стані.

Фото: «Націонал-Урбанізм»

Вам подобається, як реконструювали Дегтярівський шляхопровід?
Опубліковано: 20 грудня 2023
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