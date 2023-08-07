У Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід

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Валерія Гуржий
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У Києві шляхопровід на перетині вулиць Дегтярівської, Олени Теліги та Олександра Довженка повністю демонтували.

Про це повідомили у КМДА.

Шляхопровід перебував у аварійному стані. Цього тижня дорожники розпочнуть бетонувати верхню частину фундаменту – монолітні ростверки.

Також відсьогодні на будівельному майданчику працює ще одна бурова установка для спорудження паль другого етапу робіт. Це дозволить пришвидшити процес відбудови споруди. Окрім того, на розв’язці продовжують облаштовувати з’їзди та заїзди.

Відкрити рух новим Дегтярівським шляхопроводом планують до кінця цього року.

Раніше ми писали, що з 13 червня до 30 листопада відбуватиметься реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Він буде закритий для проїзду.

Фото: КМДА

Опубліковано: 07 серпня 2023
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