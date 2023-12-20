Європейський інститут інновацій і технологій відкриває центр в Україні

Європейський інститут інновацій і технологій (EIT) відкриває свій регіональний центр Києві.

Про це повідомляє видання dev.ua.

Центр має на меті об’єднати українських підприємців і партнерів із найбільшою в Європі інноваційною екосистемою, щоб сприяти розвитку бізнесу.

EIT розробив кілька спеціалізованих програм спеціально для українців:

Програма підтримки вищих навчальних закладів EIT (HEI) — програма об’єднує понад 41 український ВНЗ і їхніх неакадемічних партнерів.

— програма об’єднує понад 41 український ВНЗ і їхніх неакадемічних партнерів. EIT Jumpstarter — акселераційна програма для бізнесів, що знаходяться на ранній стадії розвитку. У межах програми відбувся івент для 16 українських команд, на якому вони перетворили свої ідеї на бізнес.

— акселераційна програма для бізнесів, що знаходяться на ранній стадії розвитку. У межах програми відбувся івент для 16 українських команд, на якому вони перетворили свої ідеї на бізнес. У Києві, Львові й Івано-Франківську відбулася серія воркшопів Founders2Founders , на яких успішні засновники, підприємці й інвестори отримали практичні рекомендації щодо розвитку бізнесу. На заходи подалися понад 100 українців.

, на яких успішні засновники, підприємці й інвестори отримали практичні рекомендації щодо розвитку бізнесу. На заходи подалися понад 100 українців. Red Kalyna — нова ініціатива EIT Community, спрямована на відзначення видатних жінок-підприємиць. У межах ініціативи щороку відзначатимуть десять українських підприємиць, що отримають знак «Red Kalyna from EIT Community».

«Завдяки регіональному центру EIT зміцнить свою присутність і підтримку України, а також допоможе вивести більше українських продуктів і бізнесів на світову арену», — прокоментував Нектаріос Тавернаракіс, голова правління EIT.

Раніше ми писали, із лекціями та коворкінгом: на ВДНГ відкриється центр вуличних культур .

Фото: dev.ua