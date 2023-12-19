Із лекціями та коворкінгом: на ВДНГ відкриється центр вуличних культур

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Валерія Гуржий
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Навесні 2024 року в Урбан-парку ВДНГ відкриється центр популяризації й просування вуличних культур.

Про це повідомили у ВДНГ.

У молодіжному центрі Street Culture побудують залу-трансформер, яку відповідно до запиту перетворюватимуть на лекторій, денс-спот чи коворкінг.

У центрі проводитимуть лекції від амбасадорів вуличних культур та спорту, майстер-класи, запускатимуть освітні проєкти, воркшопи й кібербатли на плейстейшн; транслюватимуть лайви подкастів про історію вуличних культур України.

Також у центрі проходитимуть виставки графіті та іншого стріт-арту, тематичні кінопокази, а також різноманітні події з вуличних культур для підлітків і молоді.

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 19 грудня 2023
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