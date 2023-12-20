Як зараз виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні: фото

В Оболонському районі Києва продовжують будувати міст-хвилю.

Світлини з будівництва мосту опублікував журналіст Павло Авдокушин на своїй сторінці у соцмережах.

Він запевняє, що будівельники вже завершили складання несучої металевої конструкції мосту.

Як відомо, міст планують виготовити із металу з «Азовсталі ». Він складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри.

Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Завершити будівництво хочуть у 2024 році.

Раніше ми писали, що Київ вже отримав гроші від Тайваню на добудову моста-хвилі на Оболоні .

Фото: Павло Авдокушин