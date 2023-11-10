Київ вже отримав гроші від Тайваню на добудову моста-хвилі на Оболоні

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Валерія Гуржий
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Київ отримав, в якості благодійної допомоги, кошти від Тайваню на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський.

Про це повідомили у КМДА.

Гроші Тайвань виділив у межах виконання меморандуму про порозуміння, який підписав з Києвом у липні цього року.

Раніше ми писали, що Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

До цього, метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Нагадаємо, що міст-хвилю на Оболоні виготовлять із металу з «Азовсталі. Міст складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри. Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Фото: Наталія Ємченко

Опубліковано: 10 листопада 2023
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