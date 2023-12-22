Попри ремонт колій швидкість трамваїв у Києві не збільшується: які найпроблемніші ділянки

Попри ремонти трамвайних колій на Дегтярівській і Гавела швидкість руху трамваїв не збільшилась.

Про це повідомили Пасажири Києва.

Порівняно з травнем 2023 року час оборотного рейсу трамвайного маршруту №15 не змінився. Зараз більшість рейсів тривають 1 годину 52 хв, раніше - у проміжку від 1:51 до 1:53. На трамвайному маршруті №14 час зменшився на 1 хв (-0,9%) - з 1:55 до 1:54.

Відтак лінійна швидкість руху на маршруті №14 - 13,5 км/год, на маршруті №15 - 13,4 км/год, що повільніше майже усіх тролейбусних та автобусних маршрутів. Повідомляється, що нормальна ж лінійна швидкість на трамвайних маршрутах при частково виділеному полотні складає 20 км/год.

Також у спільноті зробили карту з лінійними швидкостями руху по трамвайних лініях відповідно до графіків руху. Виявилося, що більша частина трамвайної мережі Києва перебуває у незадовільному стані, що зумовлює значні обмеження швидкості.

Найбільш проблемні ділянки:

1. Центр - вул. Дмитрівська, Глибочицька - 10-11 км/год

2. Південне Лівобережжя - від вул. Усенка до ст. м. "Позняки" та "Бориспільська" - 12-13 км/год

3. Відрадний - вул. Василенка, бульв. Гавела - 13 км/год

4. Куренівка - вул. Кирилівська - 13-15 км/год

Також є обмеження швидкості на лінії до Михайлівської Борщагівки, до Героїв Дніпра, у Пущі-Водиці.

Фото: Пасажири Києва