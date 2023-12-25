Колишню будівлю УПЦ МП у Львові перетворять на сучасний реабілітаційний центр для військових

У Львові в колишній будівлі УПЦ МП відкриють корпус Національного реабілітаційного центру «Незламні».

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Створити реабілітаційний центр планують у будівлі на вулиці Пекарська, 59-А, яку цього року передали у користування Першому територіальному медоб’єднанню Львова.

У корпусі планують провести реконструкцію зі збереженням всіх історичних елементів фасаду та столярки. В чотириповерховій будівлі розмістять 56 спальних місць.

«Це має бути надсучасний реабілітаційний центр, який дасть можливість лікувати в тому числі людей, які зазнали уражень в зоні бойових дій», – прокоментував архітектор Антон Коломєйцев.

Раніше ми писали, що в Ірпені планують побудувати реабілітаційний центр для військових.

Фото: Львівська міська рада