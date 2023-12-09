В Ірпені планують побудувати реабілітаційний центр для військових

В Ірпені планують створити реабілітаційний центр для військових. Про це мер міста Олександр Маркушин сказав під час онлайн-зустріч з португальським містом-побратимом Кашкайшем. Про це повідомляє видання Irpin Travel.

«Я презентував майбутній проєкт. Це буде центр психологічної реабілітації для наших військових. Це буде консультаційний центр. У нас у центрі міста є вже ділянка для цього центру. І, звичайно, робимо зараз проєкт, проходимо експертизу і будемо, звичайно, будувати», — повідомив Олександр Маркушин.

Раніше ми писали, що на Львівщині реконструюють реабілітаційний центр для військових.

Фото: з відкритих джерел.