В Ірпені планують побудувати реабілітаційний центр для військових

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Наталія Габрух
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В Ірпені планують створити реабілітаційний центр для військових. Про це мер міста Олександр Маркушин сказав під час онлайн-зустріч з португальським містом-побратимом Кашкайшем. Про це повідомляє видання Irpin Travel.

«Я презентував майбутній проєкт. Це буде центр психологічної реабілітації для наших військових. Це буде консультаційний центр. У нас у центрі міста є вже ділянка для цього центру. І, звичайно, робимо зараз проєкт, проходимо експертизу і будемо, звичайно, будувати», — повідомив Олександр Маркушин.

Раніше ми писали, що на Львівщині реконструюють реабілітаційний центр для військових.

Фото: з відкритих джерел.

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Опубліковано: 09 грудня 2023
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