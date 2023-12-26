Дивіться, як у Києві відреставрували старі двері

У Києві відреставрували старі двері.

Про це повідомляє громадська організація «Справжній Київ» у соцмережах.

Містяни продовжують справу загиблого на війні краєзнавця Сергія Миронова , який започаткував рух із відновлення історичних дверей Києва.

Спеціалісти заклали дірку від старого домофону та замків. Також зробили латунну фурнітуру. Крім цього, замінили тріснуте скло. Тріщини проклеїли та підфарбували.

«Сергій часто писав про людську невдячність та непорозуміння з жителями. Сьогодні нас зустрічали радісно. Декілька квартир активно долучились до процесу, знайшли нам драбину, віник, воду та ганчірʼя. Один з сусідів пожертвував значні кошти та захотів зробити дашок. А ще - гарний ліхтар повісити. Так, як Сергій цього хотів», — коментують у громадській організації.

Раніше ми писали, як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова.

Фото: громадська організація «Справжній Київ»