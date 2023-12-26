Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва

У Києві виставили на продаж Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро», розташований у Шевченківському районі столиці поряд з метро «Золоті ворота».

Про торги оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву.

Актив складається з нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 784,8 квадратних метрів. Будівля є об'єктом культурної спадщини.

У 1908-1914 роках у ній містилася літературно-художня організація «Український клуб». Зараз основний вид діяльності підприємства: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (продаж книжкової продукції).

Як повідомляється у системі «Prozorro.Продажі», торги планують провести 8 січня 2024 року, зареєструватись для участі в аукціоні можна до 7 січня 2024 року. Стартова ціна складає 7,2 млн гривень.

Раніше ми писали, що на аукціоні з 17-ї спроби продали ресторан «Щекавиця» , що на Подолі.

Фото: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву