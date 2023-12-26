Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва

649
Наталія Габрух
share share

У Києві виставили на продаж Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро», розташований у Шевченківському районі столиці поряд з метро «Золоті ворота».

Про торги оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву.

Актив складається з нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 784,8 квадратних метрів. Будівля є об'єктом культурної спадщини.

У 1908-1914 роках у ній містилася літературно-художня організація «Український клуб». Зараз основний вид діяльності підприємства: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (продаж книжкової продукції).

Як повідомляється у системі «Prozorro.Продажі», торги планують провести 8 січня 2024 року, зареєструватись для участі в аукціоні можна до 7 січня 2024 року. Стартова ціна складає 7,2 млн гривень.

Раніше ми писали, що на аукціоні з 17-ї спроби продали ресторан «Щекавиця», що на Подолі.

Фото: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву

А на вашу думку, варто виставляти об'єкт культурної спадщини на продаж?
Опубліковано: 26 грудня 2023
share share
Біля Майдану Незалежності відкрилася друга раменна Naushi: чому туди варто завітати Біля Майдану Незалежності відкрилася друга раменна Naushi: чому туди варто завітати У застосунку «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву У застосунку «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву Метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" щодо будівництва метро на Виноградар Метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" щодо будівництва метро на Виноградар На Київщині створили новий заказник із рідкісними видами тварин і рослин На Київщині створили новий заказник із рідкісними видами тварин і рослин В Україні розробили додаток з колядками різних регіонів та масками персонажів вертепу В Україні розробили додаток з колядками різних регіонів та масками персонажів вертепу У Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО У Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО На Харківському масиві запрацювала кав’ярня Decaf з кавою без кофеїну На Харківському масиві запрацювала кав’ярня Decaf з кавою без кофеїну Гастрономічна скринька Пандори: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Карпат Гастрономічна скринька Пандори: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Карпат
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.