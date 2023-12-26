У Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО

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Ірина Маймур
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У Києві створили мозаїку, присвячену підрозділам ППО. Її встановили біля столичного фунікулера.

Мозаїку присвятили не лишень ППО, а й проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО». Це спільний збір Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» та Нової пошти.

Зазначається, що мозаїку створили у студії «Цілісно» за ескізом Тетяни Міхальової. Робота над панно тривала три тижні. До неї доєдналися 25 учнів студії та двоє благодійників.

«На мозаїці зображений збірний образ України: Львівська опера, Чернівецький університет, церква з Харкова, Дніпровські вежі, Батьківщина-мати, Ластівчине гніздо з Криму. Також є різні будинки, які можна зустріти по всій країні, — розповідає власниця студії «Цілісно» Тетяна Родькіна. — Руки, які тримають небо — це і є протиповітряна оборона. Нашій команді було неймовірно важливо і цікаво присвятити роботу людям, завдяки яким ми всі живі і маємо можливість працювати на результат».

Для мозаїки використали плитку з непрацюючих заводів, старі дзеркала, скло з пляшок зеленого і синього кольорів тощо. Панно важить приблизно 120 кг та має розміри — 2500*1525 см.

Фото: пресслужба фонду «Повернись живим»; студія «Цілісно»

Як вам мозаїка?
Опубліковано: 26 грудня 2023
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