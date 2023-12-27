Метрополітен оголошує новий тендер на будівництво лінії метро до Виноградаря — КМДА

КП «Київський метрополітен» проведе новий тендер на продовження будівництва лінії метро в сторону житлового масиву Виноградар.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю «Економічній правді».

Чинний генпідрядник "Київметробуд", який виграв тендер у 2018 році, перебуває у глибокій кризі. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.

«Наскільки я розумію, [від "Київметробуду"] не залишилося практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу», — сказав Микола Поворозник.

Він також додав, що метрополітен оцінить і заактує виконані роботи. А виявлені факти зловживань передадуть правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо «Київметробуду».

Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура через суд вимагає стягнути з генпідрядника будівництва метро на Виноградар ще 79 млн грн фінансових санкцій.

А перед тим Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури про стягнення з генпідрядника будівництва понад 139 млн грн до столичного бюджету. Слідство встановило, що компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які виділили на фінансування лінії метро від станції Сирець до житлового масиву Виноградар.

Також начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомляв , що будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.

Фото: з відкритих джерел