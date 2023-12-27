Між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» організують човниковий рух: коли та чому

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Наталія Габрух
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На ділянці київського метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю «Економічній правді».

«Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем», – повідомив Микола Поворозник.

У КП «Київський метрополітен» обіцяють, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Швидше за все, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

«Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», – заявив Микола Поворозник.

Крім того, повідомляється, що нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. «Київпастранс» організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року.

Раніше ми писали, що з “Теремків” до “Деміївської” запустили човниковий рух поїздів метро.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 27 грудня 2023
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