З “Теремків” до “Деміївської” запустили човниковий рух поїздів метро: Ситуація на станціях

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Анна Григораш
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13 грудня між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів.

На цій ділянці кожною із двох колій курсує поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або "човником").

На станціях розмістили навігаційні таблички, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів.

Як повідомляє кореспондентка БЖ Валерія Гуржий, зранку на станції “Деміївська” натовпу не спостерігалося – у потязі метро їхало до 30 людей. Також не було й великої кількості людей в автобусах, що дублюють “синю” гілку метро – вони ходять кожні кілька хвилин, напівпорожні.

За словами кореспонтентки БЖ, “човниковий” маршрут не є надто зручним – інтервали в метро сягають 17 хвилин, а щоб дістатися “Либідської”, потрібно робити пересадку на автобус на “Деміївській”. Загалом така дорога займає більше часу, ніж дорога автобусом від “Теремків” до “Либідської”.

Раніше ми писали, що через протікання тунелю метро у Києві на пів року закриють 6 станцій “синьої гілки”. Також, за повідомленням голови депутатської фракції «Слуга народу» Андрія Вітренка, на п'ятьох станціях метро "синьої гілки" та на двох станціях "червоної гілки" також є проблемні ділянки.

Фото: Валерія Гуржий, КП "Київський метрополітен"

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Опубліковано: 13 грудня 2023
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