На даху багатоповерхівки в Деснянському районі встановили сонячну електростанцію

У Деснянському районі на вулиці Градинській, 11 на даху багатоповерхівки встановили сонячну електростанцію.

Про це повідомили в Деснянській РДА.

У 2021 році ОСББ «Градинська, 11» перемогло в конкурсі енергоефективної програми 70/30 за напрямком «Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії».

Повномасштабна війна внесла свої корективи, тому прийняли рішення щодо встановлення гібридної станції на холодне водопостачання. А в грудні 2023 року запустили в роботу сонячну станцію.

Роботи ще не завершені остаточно. У 2024 році планують встановити ще 21 сонячну панель, яка запрацює на повну проєктну потужність.

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Фото: Деснянська РДА