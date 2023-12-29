Масована атака на Київ: пошкоджена будівля станції метро, є загиблі та поранені

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Валерія Гуржий
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Зранку Київ росіяни атакували кількома десятками ракет різного типу. Внаслідок атаки загинуло 3 людей та ще 24 отримали поранення.

Про це повідомили у КМВА.

У Подільському районі загорілося складське приміщення. Також вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська», наразі вона працює у штатному режимі.

Окрім того, у Шевченківському районі загорівся недобудований бізнес-центр, пошкоджено житиловий будинок та складське приміщення. Під завалами опинилося троє людей. Їх дістали та передали медикам. Також у Шевченківському районі з-під завалів дістали тіло одного загиблого.

У Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку, а також пошкодження отримала житлова багатоповерхівка.

У Святошинському районі загорівся незаселений багатоповерховий будинок та три автомобілі.

За даними КМВА, відомо про 24 потерпілих у столиці та 3 загиблих людей.

Також росіяни зранку атакували й інші міста України - Львів, Дніпро, Одесу та Конотоп. У цих містах також зафіксовані руйнування, є поранені та загиблі.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону повідомив, що ворог використав дрони, "Кинджали", балістичні та крилаті ракети, С-300, БпЛА, Х-22 або Х-32. Всього близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

Відомо, що лише над Києвом Сили ППО більше 30 повітряних цілей.

Фото: Суспільне, ДСНС

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Опубліковано: 29 грудня 2023
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