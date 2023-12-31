У Києві та області з 1 січня запрацюють ще вісім комплексів автофіксації порушень ПДР: адреси

З 1 січня 2024 року на дорогах України розпочнуть роботу 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Зокрема у Києві запрацює один комплекс, а у Київській області – сім.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зазначається, що 19 із 50 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.
Адреси нових комплексів автофіксації порушень ПДР
Київ:
Київська область:
Бориспіль:
Адреси розташування комплексів автофіксації порушень у різних регіонах України, можна знайти за посиланням.
Також Олексій Білошицький нагадав, що відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
Раніше ми писали, що на дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси.
Фото: з відкритих джерел