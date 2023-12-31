У Києві та області з 1 січня запрацюють ще вісім комплексів автофіксації порушень ПДР: адреси

З 1 січня 2024 року на дорогах України розпочнуть роботу 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Зокрема у Києві запрацює один комплекс, а у Київській області – сім.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зазначається, що 19 із 50 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Адреси нових комплексів автофіксації порушень ПДР

Київ:

просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна.

Київська область:

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів;

на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка;

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка.

Бориспіль:

вул. Броварська, 1а, напрямок спрямування приладу вул. Глібова;

вул. Київський шлях, 2-б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька.

Адреси розташування комплексів автофіксації порушень у різних регіонах України, можна знайти за посиланням .

Також Олексій Білошицький нагадав, що відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Раніше ми писали, що на дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту : адреси.

Фото: з відкритих джерел