На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси

Поліцейські Києва почали вимірювати швидкість руху транспорту на аварійно-небезпечних ділянках, де трапляється найбільша кількість ДТП з тяжкими наслідками.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Для вимірювання використовують лазерний прилад TruCam.

Втмірювання швидкості здійснюється за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.

Фото: Патрульна поліція Києва