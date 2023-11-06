На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси

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Валерія Гуржий
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Поліцейські Києва почали вимірювати швидкість руху транспорту на аварійно-небезпечних ділянках, де трапляється найбільша кількість ДТП з тяжкими наслідками.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Для вимірювання використовують лазерний прилад TruCam.

Втмірювання швидкості здійснюється за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.

Фото: Патрульна поліція Києва

Опубліковано: 06 листопада 2023
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