На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси

Поліцейські Києва почали вимірювати швидкість руху транспорту на аварійно-небезпечних ділянках, де трапляється найбільша кількість ДТП з тяжкими наслідками.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
Для вимірювання використовують лазерний прилад TruCam.
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.
Фото: Патрульна поліція Києва