У Львові на площі Ринок зачинили два популярні заклади

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Наталія Габрух
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Наприкінці грудня у Львові зачинили свої двері два популярних заклади, що розташовані на площі Ринок, 20. Йдеться про фудхол «GastroFamily Food Market» і ресторан-музей «Остання барикада».

Про це стало відомо із соціальних мереж закладів.

Власником закладів був ресторатор Дмитро Борисов.

Зокрема, «Остання барикада» на своїй сторінці в Instagram 15 грудня повідомила про закриття.

«Друзі, маємо вам повідомити, що мистецько-гастрономічний простір ОБ зачиняється», – повідомили у закладі.

А 23 грудня з'явився допис про закриття «GastroFamily Food Market».

«На жаль, GFM закінчує 2023-й на сумній ноті. Ми зачиняємось», – повідомили у соцмережах закладу.

Фудхол GastroFamily Market та заклад-музей «Остання барикада» від «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» працювали на площі Ринок з серпня 2022 року.

Раніше ми писали, що закривається легендарна кав‘ярня "Під синьою фляжкою" у Львові.

Фото: Tvoemisto.tv

А ви відвідували ці заклади у Львові?
Опубліковано: 31 грудня 2023
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