Закривається легендарна кав‘ярня "Під синьою фляжкою" у Львові

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Валерія Гуржий
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У Львові закривають легендарну кав'ярню «Під синьою фляжкою», цими вихідніми заклад працює востаннє.

Про це повідомили у "Під синьою фляжкою".

"Друзі, уже цими вихідними будемо востаннє готувати для вас каву"

З цього приводу також висловилася директорка Інституту стратегії культури, депутатка об'єднання «Самопоміч» Юлія Хомчин, вона закликада міську владу зберегти кав'ярню.

"Це одна з найстаріших і найзатишніших каварень міста, з рецептами варіння кави, які сягають часів бабці Австрії. Таких місць у Львові вже немає, воно справді унікальне і останнє", – написала депутатка.

Хомчин додала, що колись ця кав'ярня була в мережі закладів «Дзиґи», але зараз вона у приватній власності. Тож, у їхньому повному праві розпоряджатись власністю так, як заманеться.

Наразі невідомо, які плани у власників і що буде у майбутньому на її місці.

Кав'ярня "Під синьою фляжкою" розташована на вулиці Руській, 4, що у самому центрі Львова з камерним двориком, шаленою історією, з підвалами 17 століття, з автентичним внутрішнім оздобленням та скульптурами.

Заклад, присвячений історії Юрія Кульчицького, котрий врятував Відень від турків та приніс кавову культуру в добру половину Європи, існував і раніше. Але кілька років до того там був закритий клуб львівських інтелектуалів. А з 2003 року він став одним із улюблених закладів для львів'ян. Надалі ж не лише за історію й каву, а й за особливий шарм класичного львівського двору на Руській, 4, поруч із площею Ринок, "Синю фляшку" полюбили й туристи.

Раніше ми писали, що останній бар мережі Like a Local’s на вулиці Спаській на Подолі закрився.

Фото: Secret place для ресторанного бізнесу у Львові


Опубліковано: 09 липня 2023
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