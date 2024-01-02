У Київському зоопарку провели лікування вікових дерев: фото

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Наталія Габрух
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Фахівці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ), за підтримки робітників Київського зоопарку, провели лікування вікових заповіданих дерев.

Про це повідомляють у КЕКЦ.

На території Київського зоопарку знаходиться кілька дерев-ботанічних пам'яток природи — ясен, черешня, платан та тополі.

Фахівцями КЕКЦ проведено лікування цих дерев — видалена гнила деревина, проведена дезінфекція, фарбування пошкоджених частин стовбурів дерев, поставлена пломба в дупло.

Крім цього, під важкі гілки платана підставили три залізні підпірки. Також провели підживлення вікового ясеня.

Раніше ми писали, що на території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть.

Фото: КЕКЦ

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Опубліковано: 02 січня 2024
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