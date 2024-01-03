У Чернігові планують запустити тролейбуси, які підзаряджаються під час руху

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Ірина Маймур
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У Чернігові курсуватимуть нові тролейбуси «Еталон» з автономним ходом. Наразі першу модель випробовують та допрацьовують.

Про це повідомляє «Суспільне».

Тролейбус виготовлений на Чернігівському автозаводі та має комплектуючі українського виробництва. На випробуваннях без контактної мережі він пройшов 35 кілометрів.

«Тролейбус підзаряджається в режимі руху. Він їде як звичайний тролейбус, у цей час підзаряжаються тягові акумулятори. Потім, коли вони заряджаються на 100 %, є можливість скласти штанги, струмоприймачі й у режимі автономного ходу їхати містом від 15 до 20 кілометрів», — пояснив «Суспільному» директор комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Руслан Ємець.

На маршрут тролейбус запустять тільки після додаткових випробувань із пасажирами. На це піде близько двох місяців, зазначив Руслан Ємець. Зараз тролейбус доопрацьовують на автозаводі.

Модель «Еталон» закупили для Чернігова за гроші з міського бюджету за 13 млн 375 тис. гривень. Місто уклало угоду на постачання чотирьох таких тролейбусів до кінця липня 2024 року.

Раніше ми писали, що Київ планує закупити тролейбуси на 50 млн євро.

Фото: Суспільне Чернігів

Чи необхідні такі тролейбуси Києву?
Опубліковано: 03 січня 2024
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