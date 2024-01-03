У Києві відреставрують пам’ятку архітектури на Десятинній

У Києві капітально відремонтують та відреставрують прибутковий будинок на вулиці Десятинній, 14, який є пам’яткою архітектури.

Про це йдеться у відповідному тендері на Prozorro. Його вже завершили.

Замовник робіт — Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ). Переможцем тендеру стало ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія».

Вартість ремонтних та реставраційних робіт — понад 45,95 млн грн.

До того ж 149,52 тис. грн вартуватимуть роботи зі здійснення авторського нагляду за реставрацією будинку. Замовником цих робіт виступає Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ), а переможець тендеру — ТОВ «Централь».

Демонтажні роботи планують почати в січні. Завершити реставрацію мають до 30 листопада 2024 року.

Будинок № 14 на вулиці Десятинній є пам’яткою архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення. Його звели в 1857 році. У будинку в XIX–XX століттях жили художники Володимир Орловський, Вільгельм Котарбінський та родина діячів української культури Прахових.

Раніше ми писали, що на підготовку до ремонту тунелю між «Либідською» і «Деміївською» витратять понад 21 млн грн.

Фото: Posterrr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons