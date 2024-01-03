У Києві відреставрують пам’ятку архітектури на Десятинній

284
Ірина Маймур
share share

У Києві капітально відремонтують та відреставрують прибутковий будинок на вулиці Десятинній, 14, який є пам’яткою архітектури.

Про це йдеться у відповідному тендері на Prozorro. Його вже завершили.

Замовник робіт — Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ). Переможцем тендеру стало ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія».

Вартість ремонтних та реставраційних робіт — понад 45,95 млн грн.

До того ж 149,52 тис. грн вартуватимуть роботи зі здійснення авторського нагляду за реставрацією будинку. Замовником цих робіт виступає Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ), а переможець тендеру — ТОВ «Централь».

Демонтажні роботи планують почати в січні. Завершити реставрацію мають до 30 листопада 2024 року.

Будинок № 14 на вулиці Десятинній є пам’яткою архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення. Його звели в 1857 році. У будинку в XIX–XX століттях жили художники Володимир Орловський, Вільгельм Котарбінський та родина діячів української культури Прахових.

Раніше ми писали, що на підготовку до ремонту тунелю між «Либідською» і «Деміївською» витратять понад 21 млн грн.

Фото: Posterrr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Підтримуєте ініціативу?
Опубліковано: 03 січня 2024
share share
Забудовник хоче позбавити статусу пам’ятки історичну будівлю на Рейтарській Забудовник хоче позбавити статусу пам’ятки історичну будівлю на Рейтарській Російська ракета знищила київську фабрику військового одягу, який носять Залужний і Зеленський Російська ракета знищила київську фабрику військового одягу, який носять Залужний і Зеленський Світлина обстріляного рф будинку в Києві — у добірці найкращих фото 2023 року від Polaroid Світлина обстріляного рф будинку в Києві — у добірці найкращих фото 2023 року від Polaroid На станції метро «Святошин» після нещодавнього ремонту відпадає плитка На станції метро «Святошин» після нещодавнього ремонту відпадає плитка У Харкові через атаку росії пошкоджено Держпром — пам’ятку національного значення У Харкові через атаку росії пошкоджено Держпром — пам’ятку національного значення У Києві через ракетну атаку росіян постраждали два ліси У Києві через ракетну атаку росіян постраждали два ліси Кавʼярня на Соломʼянці, що постраждала від ракетної атаки, весь день пригощала киян кавою Кавʼярня на Соломʼянці, що постраждала від ракетної атаки, весь день пригощала киян кавою Волонтери допомогли комунальникам прибрати територію біля пошкодженого будинку на Солом’янці Волонтери допомогли комунальникам прибрати територію біля пошкодженого будинку на Солом’янці
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.