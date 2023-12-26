На підготовку до ремонту тунелю між «Либідською» і «Деміївською» витратять понад 21 млн грн

На підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» витратять 21,2 млн грн.
Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.
Зазначається, що підрядник має розробити проєктну документацію та здійснити підготовчі роботи. Зокрема йдеться про:
Роботи має виконати група компаній «Автострада».
Закупівлю Київський метрополітен провів без конкурсу, пояснивши це терміновістю.
Нагадаємо, що 8 грудня сталася одна з найбільших аварій у київському метрополітені — у тунелі між «Либідською» і «Деміївською» виявили тріщини, через які почала просочуватися вода. Через це на ремонт закрили на пів року 6 станцій метро. Як зазначили в КМДА, перші тріщини в тунелі між «Либідською» та «Деміївською» з’явилися 12 років тому.
Фото: КП «Київський метрополітен»