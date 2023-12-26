На підготовку до ремонту тунелю між «Либідською» і «Деміївською» витратять понад 21 млн грн

На підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» витратять 21,2 млн грн.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що підрядник має розробити проєктну документацію та здійснити підготовчі роботи. Зокрема йдеться про:

стабілізаційні заходи з тимчасового підсилення конструкцій оправи із встановленням рамних чи арочних металевих конструкцій;

роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи зі спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, отримання технічних умов на перенесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень тощо.

Роботи має виконати група компаній «Автострада».

Закупівлю Київський метрополітен провів без конкурсу, пояснивши це терміновістю.

Нагадаємо, що 8 грудня сталася одна з найбільших аварій у київському метрополітені — у тунелі між «Либідською» і «Деміївською» виявили тріщини , через які почала просочуватися вода. Через це на ремонт закрили на пів року 6 станцій метро. Як зазначили в КМДА, перші тріщини в тунелі між «Либідською» та «Деміївською» з’явилися 12 років тому.

Фото: КП «Київський метрополітен»