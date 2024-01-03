На станції метро «Святошин» після нещодавнього ремонту відпадає плитка

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Ірина Маймур
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У Києві в переході станції метро «Святошин» після нещодавнього ремонту відпадає тактильна плитка.

Відповідні фото оприлюднили в спільноті «Нецікавий Київ».

«Нещодавний капітальний ремонт станції метро Святошин тримається виключно на скотчі», — прокоментували в спільноті.

Наразі пошкоджені частини закрили вагонкою.

Нагадаємо, що 24 лютого 2018 року за проєктом архітектора Андрія Юхновського розпочався капітальний ремонт станції. У 2019-му їх закінчили. На станції повністю оновили платформу, приміщення та вестибюлі, встановили нову вхідну групу й нове металеве панно замість оригінального. Також станцію обладнали для людей з інвалідністю — встановили 3 ліфти та 2 підйомники, смуги з тактильною плиткою.

Фото: «Нецікавий Київ», «Пасажири Києва»

Як вважаєте, чи відремонтують станцію метро «Святошин» капітально найближчим часом?
Опубліковано: 03 січня 2024
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