Біля приміського вокзалу «Дарниця» запрацював пункт обігріву

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Ірина Маймур
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Через сильні морози біля приміського залізничного вокзалу «Дарниця» відкрили намет для обігріву всіх, хто цього потребує.

Про це розповів голова Дарницького району Микола Калашник.

У наметі є можливість зігрітися, випити гарячого чаю, отримати теплий одяг і взуття.

Пункт відкрили за ініціативи громадської організації «Нагодуй голодних».

Намет забезпечений засобами обігріву, продуктами, аптечками, засобами індивідуального захисту та дезінфекції. Локація обладнана біотуалетами та місцем для збору і вивезення сміття.

«При низьких температурах повітря найбільш вразливими є безхатченки. Для них тут проводиться моніторинг стану здоров’я та дезінфекція приміщень відповідно до графіка. Тут є можливість зігрітися, випити гарячого чаю, отримати теплий одяг і взуття. Волонтери щоденно забезпечують бездомних гарячим харчуванням», — розповів Калашник.

Також із відвідувачами намету працюють соціальні робітники, надається перша медична та психологічна допомога, допомога з оформлення документів.

Пункт обігріву працює із дотриманням комендантської години, проте в ньому можна заночувати.

Окрім намету біля вокзалу, у Дарницькому районі працюють стаціонарні денні пункти обігріву на базі територіального центру соціального обслуговування та житлово-експлуатаційних дільниць.

Раніше ми писали, що в Києві відкрили безкоштовний ресторан для ВПО.

Фото: скриншоти з відео Миколи Калашника

Чи відвідували ви пункти обігріву у столиці?
Опубліковано: 08 січня 2024
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