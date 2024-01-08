Біля приміського вокзалу «Дарниця» запрацював пункт обігріву
Через сильні морози біля приміського залізничного вокзалу «Дарниця» відкрили намет для обігріву всіх, хто цього потребує.
Про це розповів голова Дарницького району Микола Калашник.
У наметі є можливість зігрітися, випити гарячого чаю, отримати теплий одяг і взуття.
Пункт відкрили за ініціативи громадської організації «Нагодуй голодних».
Намет забезпечений засобами обігріву, продуктами, аптечками, засобами індивідуального захисту та дезінфекції. Локація обладнана біотуалетами та місцем для збору і вивезення сміття.
«При низьких температурах повітря найбільш вразливими є безхатченки. Для них тут проводиться моніторинг стану здоров’я та дезінфекція приміщень відповідно до графіка. Тут є можливість зігрітися, випити гарячого чаю, отримати теплий одяг і взуття. Волонтери щоденно забезпечують бездомних гарячим харчуванням», — розповів Калашник.
Також із відвідувачами намету працюють соціальні робітники, надається перша медична та психологічна допомога, допомога з оформлення документів.
Пункт обігріву працює із дотриманням комендантської години, проте в ньому можна заночувати.
Окрім намету біля вокзалу, у Дарницькому районі працюють стаціонарні денні пункти обігріву на базі територіального центру соціального обслуговування та житлово-експлуатаційних дільниць.
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Фото: скриншоти з відео Миколи Калашника