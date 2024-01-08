Стало відомо скільки часу займе відновлення пошкодженого будинку у Солом’янському районі

Від 6 до 12 місяців може знадобитися на відновлення пошкодженого уламками російської ракети будинку в Солом’янському районі Києва. При цьому важливо, щоб постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку «Дія».

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, в ефірі телеканалу «Київ».

«Із практики тих руйнувань, які до того в Києві відбувались — відбудова займе від пів року до року. Дуже важливо, щоб усі постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку “Дія”», — повідомила Ксенія Семенова.

Наразі на місці події продовжують розбирати завали та прибирати територію.

За словами депутатки, усі мешканці пошкодженого будинку отримали тимчасове помешкання. Підтримку надала не тільки місцева влада, але й відгукнулись небайдужі кияни.

Раніше ми писали, масована атака на Київ : пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені.

Фото: з відкритих джерел