Стало відомо скільки часу займе відновлення пошкодженого будинку у Солом’янському районі

1116
Наталія Габрух
share share

Від 6 до 12 місяців може знадобитися на відновлення пошкодженого уламками російської ракети будинку в Солом’янському районі Києва. При цьому важливо, щоб постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку «Дія».

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, в ефірі телеканалу «Київ».

«Із практики тих руйнувань, які до того в Києві відбувались — відбудова займе від пів року до року. Дуже важливо, щоб усі постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку “Дія”», — повідомила Ксенія Семенова.

Наразі на місці події продовжують розбирати завали та прибирати територію.

За словами депутатки, усі мешканці пошкодженого будинку отримали тимчасове помешкання. Підтримку надала не тільки місцева влада, але й відгукнулись небайдужі кияни.

Раніше ми писали, масована атака на Київ: пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені.

Фото: з відкритих джерел

Як вважаєте, чи вдасться відносити будинок за 6-12 місяців?
Опубліковано: 08 січня 2024
share share
Drozdov & Partners показали проєкт реставрації історичного будинку у Львові: візуалізації Drozdov & Partners показали проєкт реставрації історичного будинку у Львові: візуалізації В Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття В Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття Біля приміського вокзалу «Дарниця» запрацював пункт обігріву Біля приміського вокзалу «Дарниця» запрацював пункт обігріву “Ми будемо тут до кінця”: Як волонтери допомагають мешканцям зруйнованого будинку на Солом’янці “Ми будемо тут до кінця”: Як волонтери допомагають мешканцям зруйнованого будинку на Солом’янці Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.